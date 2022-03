Kiev: ‘actieve fase’ oorlog voor eind april voorbij

De "actieve fase" van de oorlog in Oekraïne is naar verwachting voor eind april voorbij, stelt de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj. Hij leidt dit af uit het kennelijk vastlopen van de Russische inval die een maand geleden is begonnen. Volgens Arestovitsj boeken de Russische troepen vrijwel nergens meer terreinwinst en hebben ze 40 procent van de manschappen verloren. De cijfers uit Oekraïne zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Het Kremlin herhaalt geregeld dat alles volgens plan verloopt. Het Oekraïense leger heeft cijfers verspreid die stellen dat de Russen in 26 dagen van oorlog in Oekraïne meer militairen hebben verloren dan in tien jaar oorlog in Afghanistan (1979-1989). Zo zouden er sinds 24 februari in Oekraïne circa 15.600 Russische militairen zijn gesneuveld. Dat is meer dan de door de Sovjet-Unie erkende totale verliezen in Afghanistan van 15.050 man. Cijfers De laatste maal dat Rusland cijfers vrijgaf van omgekomen militairen was begin maart. Er zouden toen bijna vijfhonderd Russische militairen zijn omgekomen in "de speciale militaire operatie" en circa 1500 gewond zijn geraakt. Zondag meldde de regeringsgezinde Russische krant Komsomolskaja Pravda dat volgens het defensieministerie 9861 Russische militairen zijn gesneuveld en meer dan 16.000 gewond zijn geraakt. Die informatie verdween echter weer snel. Volgens de krant kwam het bericht van hackers en is het nepnieuws meteen verwijderd. De Russische troepen hebben in Oekraïne vooral in het zuiden vanuit de Krim land veroverd en een grote stad, Cherson, en een kleine haven, Berdjansk, ingenomen. In het noorden lijken de veroveringen zich te beperken tot de inname van grensstroken ten noorden van de lijn Kiev - Tsjernihiv - Charkov. In de oostelijke regio Donbas lijken de separatistische milities met hun Russische steun weinig terreinwinst te hebben geboekt. Ze hebben ook nog steeds hun belangrijkste doelwit, de havenstad Marioepol, niet helemaal in handen.