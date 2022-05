Koersen top 5 Amerikaanse wapenfabrikanten stegen vandaag dankzij schietpartij op school in Texas

Moord is handel. De aandelenkoersen van Amerika's vijf grootste openbare wapen- en munitiemakers stegen woensdagochtend na de schietpartij in Uvalde , Texas, waarbij 19 kinderen en 2 volwassenen omkwamen.

Amerikanen hebben de neiging om wapens en munitie in te slaan wanneer wapenbeheersing weer op de politieke agenda komt. De aandelenkoersen van wapen- en munitiemakers stegen na het bloedbad in 2012 op Sandy Hook Elementary School en de schietpartij in San Bernardino in 2015.

In de ochtendhandel steeg Sturm, Ruger & Company, de grootste wapenfabrikant in de VS met 2,3%, en Smith & Wesson Brands, de op een na grootste, steeg met 7,2%.

In een toespraak tot de natie dinsdag zei president Joe Biden: "Als een natie moeten we ons afvragen: wanneer gaan we in godsnaam opstaan ​​tegen de wapenlobby?"