Rijdende bommen: je mag 240 liter benzine meenemen in jerrycans uit België en Duitsland

De meeste Nederlanders die tanken over de grens beperken zich tot de tank van hun auto. Maar er zijn er ook die jerrycans vullen en mee terugnemen. Je zou zeggen: dat mag niet, want dat is gevaarlijk.

Maar het mag wel.

Wie over de grens jerrycans vult met benzine, mag volgens de ANWB zelfs tot 240 liter meenemen.

“De voorwaarde is dat de brandstof bestemd is voor eigen gebruik en wordt vervoerd in jerrycans van maximaal 60 liter per stuk”, aldus Erik Jan de Jong van de ANWB tegen HLN. “De jerrycans moeten geschikt zijn voor autobrandstoffen, ze mogen niet lekken en moeten deugdelijk zijn vastgezet in de auto.”

Volgens de ANWB is wat formeel is toegestaan niet altijd hetzelfde als wat veilig is.

“Je kunt beter helemaal geen jerrycan in je achterbak te vervoeren, ook niet als extra reservetankje. “Helemaal risicoloos is ook dat namelijk niet”.