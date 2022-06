Nog twaalf mensen vermist na dodelijk treinongeluk in Beieren

Na het dodelijke treinongeluk in het zuiden van Duitsland op vrijdag worden twaalf mensen nog vermist. De Beierse minister Joachim Hermann zei dat zij mogelijk in het ziekenhuis liggen en nog niet zijn geïdentificeerd, maar sloot ook niet uit dat er mogelijk nog lichamen onder gekantelde rijtuigen liggen. De dubbeldekstrein met ongeveer 140 passagiers ontspoorde vrijdag iets na het middaguur ten noorden van de Beierse stad Garmisch-Partenkirchen, ten zuidwesten van München. Een deel van de wagons stortte van een helling. Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen en er zijn zo'n dertig gewonden gevallen, van wie de helft naar het ziekenhuis moest. Onder de gewonden zijn mensen van alle leeftijden, onder wie ook kinderen. Veel van hen waren onderweg naar huis na hun schooldag. De hulpdiensten rukten massaal uit vanwege het ongeluk. Volgens de lokale politie zijn alle passagiers uit de wagons bevrijd en is de oorzaak van de ontsporing nog niet bekend. Het bergen van de ontspoorde wagons gaat volgens de politie zeker nog een paar dagen duren. Spoorbedrijf Deutsche Bahn heeft een informatienummer opgezet voor bezorgde nabestaanden. Bondskanselier Olaf Scholz sprak in een reactie van "schokkend nieuws" en "deprimerende beelden" vanuit Beieren. "Onze deelneming gaat uit naar de nabestaanden en naar de gewonden, die we een spoedig herstel wensen." Minister Nancy Faeser van Binnenlandse Zaken bracht vrijdag nog een bezoek aan de plek waar het ongeluk gebeurde. Verwacht wordt dat het ongeluk voor oponthoud gaat zorgen op het spoor en mogelijk op de weg, zeker met het oog op het pinksterweekend. Het treintraject tussen Garmisch-Partenkirchen en Oberau kan mogelijk over twee weken pas weer volledig gebruikt worden.