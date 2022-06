Bijna vijftig katten gered uit geparkeerde auto in Minnesota

In de Amerikaanse staat Minnesota zijn 47 katten gered uit een geparkeerde auto, waar ze samen met hun baasje in leefden. De eigenaar had eerder al veertien andere katten die in de auto zaten afgegeven bij een dierenasiel.

Dierenhulporganisatie Animal Humane Society (AHS) kwam in actie na een melding over de tientallen katten in de plaats Chisago County. "Ondanks de extreme hitte en onhygiënische omstandigheden in het voertuig, lijken de meeste katten alleen kleine medische problemen te hebben", laat de organisatie weten.

De katten, die door hun baasje zijn overgedragen aan AHS, krijgen een medische check en gaan later na sterilisatie het adoptieproces in. Het jongste dier is nog geen jaar oud, de oudste minstens 12 jaar. Ook de eigenaar heeft medische hulp ontvangen.