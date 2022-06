Justitie noemt seponeren 1500 rechtszaken om tekorten niet fraai

Het is "niet fraai" dat het Openbaar Ministerie heeft besloten 1500 zaken te seponeren vanwege personeelstekorten bij de rechtbank in Gelderland, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie vindt het "erg" dat het OM genoodzaakt is de stap te nemen.

Volgens de zegsman zijn er personeelstekorten in het hele land en ontkomt ook het OM er niet aan. Hij verwacht dat het probleem van relatief korte duur zal zijn. Extra investeringen vanuit het ministerie zijn niet direct aan de orde. "Geld lost niet alles op."

De Raad voor de rechtspraak noemt het besluit van het OM Oost-Nederland "moeilijk te accepteren." Een woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak zegt in een reactie: "Het is niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de rechtspraak moeilijk te accepteren. Dit is helaas de situatie. Normaal worden er 80 rechters opgeleid, dat zijn er nu 130, maar een opleiding neemt jaren in beslag en daarmee is het probleem van het personeelstekort niet meteen opgelost".

Zorgelijk

Voorzitter Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NVSA) noemt het "zorgelijk dat een land als Nederland dat als rechtstaat een gidsland wil zijn, niet in staat is zijn eigen zaken te berechten wegens een tekort aan rechters." Hij vindt dit "onbestaanbaar".

"Waarom is er geen vliegende brigade vanuit andere rechtbanken geformeerd om dit relatief beperkte aantal strafzaken te kunnen afdoen? 1500 zijn er nou ook weer niet zo veel", zegt Van Oosten. Jaarlijks zijn er tienduizenden strafzaken in Nederland. Volgens cijfers van de Raad voor de rechtspraak waren er 66.000 strafzaken in 2020.