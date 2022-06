Oekraïne: opnieuw Russisch schip gezonken na aanval

Een Russisch schip dat onderweg was om wapens te leveren op het strategisch gelegen Slangeneiland is vrijdag gezonken nadat het werd geraakt door Oekraïense raketten, meldt een functionaris van het Oekraïense leger.

De sleepboot, Vasili Bech genaamd, werd eerder op de dag geraakt door raketten die door Denemarken aan Oekraïne waren geleverd en raakte daarbij ernstig beschadigd. "Later op de dag is duidelijk geworden dat het schip is gezonken", zei de militaire gouverneur Maksym Martsjenko van Odessa in een videoboodschap op Telegram. Het Duitse persbureau DPA kon de bewering van Martsjenko niet onafhankelijk bevestigen. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval.

Het schip zou onderweg zijn geweest naar Slangeneiland, ongeveer 35 kilometer ten zuiden van de Oekraïense kust. Het eiland is belangrijk voor de toegang tot de Zwarte Zee. Vanaf daar kunnen Russen het scheepvaartverkeer van en naar het zuiden van Oekraïne blokkeren. Rusland kreeg het eiland aan het begin van de oorlog in handen, maar heeft het niet echt onder controle. Er wordt veel gevochten rond het eiland.

De Vasili Bech is niet het eerste Russische schip dat sinds de oorlog met Oekraïne verloren is gegaan. Eerder bevestigde Rusland al onder meer het verlies van het vlaggenschip van de Zwarte Zee-vloot, de Moskva.