Ernstig ongeluk door spookrijder op A28, meerdere gewonden

Op de A28, ter hoogte van het Drentse Hooghalen, is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.40 uur een ernstig ongeval gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, van wie twee ernstig. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er diverse voertuigen betrokken bij een frontale botsing die werd veroorzaakt door een spookrijder. De snelweg is in beide richtingen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. De politie doet onderzoek naar de toedracht.