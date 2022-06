Longcovid: Helft heeft drie maanden na besmetting nog steeds klachten

Bijna de helft van de mensen die vorig jaar besmet zijn geweest met het coronavirus, had drie maanden daarna nog steeds last van klachten. Vooral vermoeidheid houdt vaak lang aan. Daar had 31 procent van de 14.572 deelnemers aan het zogeheten LongCOVID-onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een kwartaal later nog steeds last van.

Van de ondervraagden gaf 16 procent kortademigheid op als langdurige klacht, 15 procent had na drie maanden nog last van concentratieproblemen en 13 procent rapporteert "problemen in een drukke omgeving". Dergelijke klachten komen ook voor door andere oorzaken, maar twee keer zo vaak onder mensen die Covid-19 hadden, aldus het RIVM. Ook komen aanhoudende klachten na een corona-infectie anderhalf keer vaker voor dan na een andere luchtweginfectie.

Of mensen waren gevaccineerd tegen het virus of niet, maakte alleen verschil op het gebied van reuk en smaak onder deelnemers onder de 65 jaar. Andere aanhoudende klachten, zoals vermoeidheid en concentratieproblemen, kwamen onder gevaccineerden even vaak voor als onder ongevaccineerden die het virus opliepen.

Het gaat om tussentijdse onderzoeksresultaten. Vragenlijsten werden ingevuld tussen mei en december 2021 en hebben vooral betrekking op de alfa- en deltavariant van het virus die in deze periode rondgingen. In hoeverre mensen na een besmetting met de omikronvariant last houden van langdurige klachten, zal pas duidelijk worden als de volgende reeks resultaten wordt gepubliceerd.