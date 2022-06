Meer dan 600 mensen met corona in ziekenhuizen

Voor het eerst in ruim een maand liggen er meer dan 600 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. In totaal gaat het om 605 mensen die positief zijn getest op het virus, 55 meer dan maandag.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) komt de toename volledig op het conto van de verpleegafdelingen, waar nu 583 patiënten met Covid liggen. Op de intensive cares liggen er nu 22, evenveel als maandag.

In de afgelopen 24 uur kwamen er 82 mensen met corona bij op de verpleegafdelingen, het hoogste aantal in bijna twee maanden. Op de ic's nam dit aantal toe met 2.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken.