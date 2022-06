Voice of Holland: ‘topje van ijsberg’: ‘Het komt veel vaker voor dan je denkt. Iedereen weet het’

„Het komt veel vaker voor dan je denkt. Iedereen weet dat het gebeurt, of kent wel iemand die iets heeft meegemaakt, maar dat het zo vaak voorkomt, vind ik schokkend”, zegt Winnie Sorgdrager, die de adviescommissie leidde die grensoverschrijdend gedrag binnen de cultuurwereld onder de loep nam tegen DvhN.

’Grensoverschrijdend gedrag’ gaat niet alleen over ongewenste seksuele handelingen of opmerkingen, maar ook over intimidatie of pestcultuur. Terwijl het overal voorkomt, kent de culturele wereld extra risico’s. Omdat het gewilde banen zijn, er veel ongelijke machtsverhoudingen zijn, er veel flex-contracten worden gehanteerd en mensen dicht op elkaar werken. „Het zijn sectoren waar mensen ook juist de grenzen een beetje moeten opzoeken”, zegt Sorgdrager. „Wil je een mooie prestatie kunnen neerzetten, dan moet je jezelf ook een beetje oprekken. Dat hoort erbij, maar maakt het ook risicovol.” Maar het liberale of kunstzinnige imago van de cultuursector mag geen excuus zijn voor grensoverschrijdend gedrag, waarschuwt zij.

De aanwezigheid van millennials en nog jongere generaties op de arbeidsmarkt zal op den duur voor een cultuurverandering zorgen, stelt Sorgdrager. „Maar dat duurt lang. En ook oudere mensen moeten accepteren dat de tijden zijn veranderd.”