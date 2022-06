Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

In de reclames blinkt en schijnt je bestek als nooit tevoren na een rondje in de afwasmachine. Maar in de praktijk ontstaan langzamerhand steeds meer krasjes en verliest het bestek zijn glans. Een propje aluminiumfolie in het bestekbakje doet wonderen. Zo werkt het.

Het klinkt ongeloofwaardig, maar het werkt echt. Aluminiumfolie reageert met stoffen uit de vaatwastablet. Door deze chemische reactie verdwijnt de aanslag en glimt je bestek weer als vanouds. Deze truc werkt alleen bij roestvrijstalen (RVS) bestek, maar de meeste besteklades zitten daar vol mee in Nederland.

Aluminiumfolie heeft geen positieve uitwerking op tafelzilver. Het is sowieso geen goed idee om zilveren bestek in de vaatwasser te doen. Je wast zilver na de maaltijd af met de hand en poetst het met zilverpoets om de glans terug te krijgen.