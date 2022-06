Mogelijk 3400 doden door uitgestelde zorg

De sterftecijfers van de coronaperiode zijn compleet. En raadselachtig. Ook na grondig onderzoek kunnen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM de oversterfte van zo’n 3.400 Nederlanders afgelopen najaar niet verklaren. Een mogelijkheid is dat zij zijn overleden als bijeffect van de coronamaatregelen: door uitgestelde operaties en diagnoses.

‘Ik kan het niet mooier maken dan het is. We zien niet waar dit precies aan ligt’, zegt onderzoeksleider Ruben van Gaalen tegen De Volkskrant. ‘We hebben gezocht naar opvallende trendbreuken in andere doodsoorzaken, maar die konden we niet vinden. Er blijft dus een stukje oversterfte over, voor academisch vervolgonderzoek door anderen.’ Vooral bij mensen tussen de 65 en de 80 jaar is de onverklaarde oversterfte – 1.400 doden in die groep – aanzienlijk. Bij andere subgroepen kan er nog sprake zijn van toeval, denkt het CBS.