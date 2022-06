Studie: coronavaccins redden 20 miljoen levens in eerste jaar

De verschillende coronavaccins hebben in het eerste jaar dat ze toegediend werden 20 miljoen levens gered, melden onderzoekers in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. De onderzoekers keken naar data uit 185 landen die tussen 8 december 2020 en 8 december 2021 verzameld werden.

Op basis van rekenmodellen concluderen de onderzoekers dat uit 31,4 miljoen potentiële doden door een corona-infectie dat jaar er 19,8 miljoen voorkomen werden door vaccinatie. Dat is een vermindering van 63 procent. In hoge- en middeninkomenslanden werden de meeste coronadoden voorkomen, namelijk 12,2 miljoen.

De onderzoekers keken naar officiële data uit de 183 landen, of schattingen als er geen officiële data voorhanden waren, en ook naar het aantal gevallen van oversterfte in die periode per land. China werd niet meegenomen in de studie, omdat het een groot bevolkingsaantal heeft en zeer strenge maatregelen trof om verspreiding tegen te gaan. De resultaten zouden daardoor vertekend raken, zeggen de onderzoekers.