Seksvideo-pastoor weg uit parochie

De Limburgse pastoor die vorige week op non-actief was gesteld, komt niet terug in die functie.

Pastoor John Burger van Berg en Terblijt keert niet meer terug in de parochie liet kort geleden seksfilmpje aan een moeder van een communicantje. Die was daar niet van gediend en toen er reuring ontstond rond de pastoor bleek dat hij vaker dingen deed die een pastoor niet hoort te doen.

Hij heeft, voor zover bekend, geen vrouwen ongepast aangeraakt, maar heeft wel bij herhaling vrouwen lastiggevallen, erkent het bisdom.

Het bisdom is geschrokken, om niet te zeggen geschokt. ,,Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Een priester hoort iemand te zijn met wie gelovigen in vertrouwen moeten kunnen spreken, niet iemand voor wie ze angst moeten hebben. Het is volstrekt onbegrijpelijk waarom de pastoor dit gedaan heeft en namens de Kerk bieden wij onze excuses aan, aan alle vrouwen die dit is overkomen,” zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van het Bisdom Roermond tegen De Limburger.