D66 wil woensdag spoeddebat over protesten van boeren

Regeringspartij D66 wil woensdag een spoeddebat over de protesten van de boeren. Een betoging bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) liep dinsdagavond uit de hand. "De overheid schiet tekort in haar kerntaak: het veilig houden van het land. Dat raakt gezinnen, agenten, buurten, weggebruikers. Wat gaat het kabinet doen tegen de agressie van dreigboeren? Daarover wil ik morgen een debat", laat D66-fractieleider Jan Paternotte weten. Demonstrerende boeren met tractoren braken bij het woonhuis van de minister door een blokkade van de politie heen. Volgens de politie van Gelderland zijn er grenzen overschreden en was de situatie "dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners". Ook andere politici veroordelen het protest. "Stop deze waanzin. Stop met het bedreigen van deze minister en haar gezin. Dit heeft allang niets meer met je recht op demonstratie te maken", twitterde Jesse Klaver van GroenLinks. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren noemt het "volstrekt onacceptabel om het gezin van de minister zo te belagen". Zij vroeg ook dinsdag al om een debat over de boerenprotesten. De minister was zelf niet thuis, haar familie wel. Premier Mark Rutte riep de boeren dinsdag nog op zich aan de wet te houden bij de protesten en noemde betogingen die tot gevaarlijke situatie leiden "onacceptabel". Desondanks liep het op verscheidene plaatsen later uit de hand bij boerenprotesten.