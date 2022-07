Supersnelrecht voor verdachte van opruiing boerenprotest

Een 23-jarige man uit het Zuid-Hollandse Strijensas staat vrijdagmiddag voor de rechter in Rotterdam omdat hij opruiende berichten over de boerenprotesten zou hebben gedeeld. De man wordt via het zogeheten supersnelrecht vervolgd. Het gaat voor zover bekend om de eerste verdachte die in het kader van de boerenprotesten tijdens een openbare zitting voor de rechter verschijnt. Het Openbaar Ministerie meldde donderdag dat het een "signaal wil afgeven dat dit gedrag niet wordt getolereerd". Over wat de man zou hebben gedeeld kon nog niets worden gezegd, alleen dat de berichten niet gericht waren tegen boeren.