Sharia-rechtbank veroordeelt drie mannen tot dood door steniging wegens homoseksualiteit

Drie mannen zijn in Nigeria ter dood veroordeeld door steniging omdat ze homoseksuele relaties hadden. De uitspraak is gedaan door een islamitische sharia-rechtbank, zei Adam Dan Kafi, hoofd van de religieuze politie van de regionale overheid in Ningi in de staat Bauchi, vrijdag.

De drie mannen die op 14 juni werden gearresteerd, onder wie een 70-jarige man, hebben bekend. Tegen de uitspraak kan binnen een termijn van 30 dagen bezwaar worden aangetekend. Elk doodvonnis dat door een sharia-rechtbank wordt uitgesproken, moet worden goedgekeurd door de gouverneur van de staat.

In Nigeria, een van de dichtstbevolkte landen van Afrika, wordt homoseksualiteit als onaanvaardbaar beschouwd , net als in de meeste delen van het continent . Wetten voorzien in lange gevangenisstraffen voor openlijk beleefde homoseksualiteit.