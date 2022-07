Japanse oud-premier Abe overleden na schietpartij

De Japanse oud-premier Shinzo Abe is overleden na een schietpartij in de westelijke stad Nara, meldt de Japanse nieuwszender NHK. De 67-jarige politicus werd vrijdag beschoten toen hij namens de Liberaal-Democratische Partij (LDP) kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag.

Abe was de langstzittende premier van Japan. Hij leidde het land in 2006 en 2007 en opnieuw tussen 2012 en 2020. De politicus trad beide keren af vanwege gezondheidsproblemen en bleef na zijn tweede vertrek actief binnen zijn partij. Abe werd beschoten toen hij campagne voerde voor een partijgenoot.