Lekker naar Spanje op vakantie? “De hitte is barbaars”

Het zuiden van Europa wordt geteisterd door extreme hitte. Voor veel vakantiegangers uit het noorden van het continent is het bijna ondraaglijk. In Spanje stijgt het kwik richting de 50 graden.

In Italië is het in zeventig jaar niet zo droog geweest. Boeren zien hun oogsten verdorren. In de noordelijke vijf regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Veel meren staan droog. Op de bodem van het bekende Lago Maggiore is zelfs een voetbalveld aangelegd.

Ook in Frankrijk is het bloedheet. In Parijs mogen oudere auto's niet meer de weg op vanwege smog en in het zuiden zijn bosbranden uitgebroken.

In Spanje is het nog erger. Daar is het rond het middaguur al boven de 40 graden en dreigt het de komende dagen richting de 50 graden te gaan. "Het is barbaars” zegt woordvoerder Cayetano Torres van het Spaanse weerinstituut Aemet in de Telegraaf. "Dit is een ongebruikelijke hittegolf die records gaat breken.”

Ben je de komende weken in het zuiden van Europa te vinden, dan hebben Berry en zijn vrouw Annemiek nog wel een paar tips om toch wat van je vakantie te maken. "We staan ’s ochtends om 5 uur op, nemen dan de eerste trein naar een stadje of gaan een stukje hardlopen," vertellen ze aan de krant.

"Voor de middag zijn we terug op de camping en houden we een siësta of gaan we zwemmen. Rond 19.30 uur zoeken we een restaurantje op en om 22 uur gaat het licht uit. Dan is het gelukkig ook al iets afgekoeld, want een airco hebben we in de caravan niet.”