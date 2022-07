KNMI geeft code oranje af vanwege hoge temperaturen

Het KNMI geeft voor dinsdag in het zuiden, oosten en midden van het land vanaf 11.00 uur code oranje af vanwege de hoge temperaturen. In het midden en zuiden worden maximumtemperaturen van 38-39 graden verwacht. In het noorden zijn temperaturen van 32 tot 36 graden mogelijk.

Met code oranje zegt het KNMI: wees voorbereid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat voornamelijk in de namiddag en vroege avond de luchtkwaliteit zeer slecht zal zijn vanwege smog.

Verschillende bedrijven en organisaties nemen maatregelen vanwege de verwachte hitte. Zo heeft PostNL de bezorgtijden voor postbezorgers verruimd en geeft maaltijdbezorger Thuisbezorgd werknemers de mogelijkheid om meer pauzes te nemen. In een aantal regio's hebben de GGD’en besloten om coronateststraten en -vaccinatielocaties te sluiten of de openingstijden aan te passen.

Op meerdere plaatsen in het land zijn evenementen afgelast. Zo gaat in Alkmaar de kaasmarkt op dinsdagavond niet door. Ook een aantal sportevenementen moest sneuvelen, waaronder het duel tussen de Maastrichtse voetbalclub MVV en Patro Eisden. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse maakte eerder al bekend de eerste dag van het wandelevenement te schrappen vanwege de warmte.

Code oranje is uitgeroepen voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. De extreme hitte is in de avond voorbij en vanaf 21.00 uur geldt weer code geel.