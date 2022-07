Italiaanse premier Draghi dient opnieuw ontslag in

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft zoals verwacht opnieuw zijn ontslag ingediend, nadat het hem niet was gelukt om de eenheid onder de coalitiepartijen te herstellen. President Sergio Mattarella heeft hem gevraagd de regering demissionair te blijven leiden. Draghi's eerste poging om op te stappen werd vorige week tegengehouden door Mattarella. Het is volgens waarnemers waarschijnlijk dat Mattarella het parlement ontbindt en verkiezingen uitschrijft. Dat zou betekenen dat Italianen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in de herfst naar de stembus moeten. In deze periode wordt doorgaans de begroting opgesteld.