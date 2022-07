Aantal inwoners Nederland stijgt sterk, mede door oorlog Oekraïne

Het aantal inwoners van Nederland is in de eerste zes maanden bijzonder sterk gegroeid. Dat komt vooral door immigratie, onder meer van vluchtelingen uit Oekraïne.

In het eerste halfjaar van 2022 steeg het aantal inwoners van Nederland met bijna 120.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is vrijwel evenveel als de bevolkingsgroei in de eerste helften van 2018, 2019, 2020 en 2021 bij elkaar. Het komt overeen met de totale bevolking van een gemeente als Maastricht, Ede of Dordrecht.

Nederland telde begin januari bijna 17,6 miljoen inwoners. Begin juli woonden ruim 17,7 miljoen mensen in Nederland.

Van januari tot en met juni werden ongeveer 81.100 baby's geboren, gingen circa 84.200 mensen dood en emigreerden zo'n 72.300 mensen uit Nederland. Die aantallen zijn allemaal redelijk stabiel.

De enige verandering is in het aantal immigranten. In de eerste helft van het jaar verhuisden ongeveer 195.200 mensen naar Nederland, tegen zo'n 93.600 in dezelfde maanden een jaar eerder. De meeste immigranten komen uit Oekraïne. Daarna volgen Syrië, Turkije, India en Polen.

In april, mei en juni zijn meer mensen overleden dan er werden geboren. Dit betekent dat de zogeheten natuurlijke aanwas negatief was. Volgens het CBS is dit in een tweede kwartaal maar één keer eerder gebeurd. In april, mei en juni 2020 waren er meer sterfgevallen dan geboortes door de eerste golf van het coronavirus.