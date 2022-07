D66: pas gesprek met FDF als die afstand neemt van intimidaties

- Als het aan D66 ligt, gaat het kabinet niet om de tafel met de "dreigboeren" van Farmers Defence Force (FDF), voordat zij afstand hebben genomen van de gevaarlijke en intimiderende acties die sommige boeren de laatste tijd hebben uitgehaald. Dat zegt fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jan Paternotte. FDF wees eerder deze week resoluut een uitnodiging van de hand van Johan Remkes, die door het kabinet is gevraagd de gesprekken met onder meer de landbouw over het stikstofbeleid weer op gang te brengen. De radicale boerenorganisatie verdedigde daarnaast actievoerders die wegen blokkeerden met onder meer afval en mest. Ook de veel gematigdere belangenorganisatie LTO weigerde aanvankelijk het gesprek aan te gaan met Remkes en de betrokken ministers. Maar voorzitter Sjaak van der Tak kwam daar donderdag op terug nadat premier Mark Rutte hem in een telefoongesprek had beloofd dat er bij deze gesprekken "geen taboes" zullen zijn. Twijfel FDF-voorman Mark van den Oever sprak direct van verraad aan de sector, maar lijkt zelf ook aan het twijfelen te zijn gebracht. Tegen de Stentor laat hij doorschemeren wellicht toch om de tafel te willen, al is het maar om te voorkomen dat er gesprekken plaatsvinden waar de stem van FDF niet wordt gehoord. "Vraag is: moeten we dat willen?", aldus Paternotte op Twitter. Hij wijst erop dat minister-president Mark Rutte nog geen maand geleden duidelijk verkondigde dat hij niet met relschoppers om de tafel wil. "Laat FDF eerst afstand nemen van acties die mensen in gevaar brengen en stoppen met dit soort intimidatie", aldus de D66'er. Paternotte wijst daarbij ook op eerdere incidenten waarbij politici onder wie stikstofminister Christianne van der Wal door boze boeren thuis werden opgezocht. Van den Oever sprak destijds van een "topactie".