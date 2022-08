Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

Je stopt alles netjes in de wasmachine of droger, maar na een wasbeurt op het hoogste toerental zit het hoeslaken kletsnat opgerold in het dekbedovertrek. En waar zijn de kussenslopen in godsnaam gebleven? Met deze vijf tips waan je je een rasechte B&B-eigenaar.

Knoopjes en ritsen dicht

Zorg dat je alle knoopjes (of de rits) van het dekbedovertrek weer dichtmaakt, voor het wasprogramma start. Op deze manier draait alle beddengoed niet in elkaar. Mocht het overtrek geen rits of knoopjes hebben, dan is er een andere oplossing.

De wasknijper is je vriend

Bind de uiteinden van het beddengoed aan elkaar vast, voordat de wasmachine of de droger zijn werk gaat doen. Zo zit de boel overal goed dicht en raakt de was niet verstrikt in elkaar. Je kunt dit doen door de hoeken erbij te pakken en met elastiekjes, sokkenknijpers of wasknijpers vast te maken.

Oude tennisbaltruc

Niets werkt beter in de wasdroger dan een paar oude tennisballen in de mix gooien. Ze stuiteren de kreuken uit je beddengoed, zorgen voor een snellere droogtijd en voorkomen dat de was in de knoop raakt. Let wel op dat je oude ballen gebruikt. Nieuwe ballen geven mogelijk kleurstoffen af.

Vouwen voor het drogen

Het lijkt nogal nutteloos, maar schijn bedriegt: vouw het beddengoed een paar keer vanaf de opening naar binnen om. Vouw daarna de rest op en leg het pakketje in de droger. Je zult zien dat er geen kleffe kluwen stof uit komt, maar wél een fijne droge was. Precies zoals in de B&B van Astrid in Oostenrijkse alpen.