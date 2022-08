Waar koopt een boer een nazivlag? Deze ondernemer vertelt over zijn controversiële webshop

Het is verboden om nazivlaggen met een hakenkruis op te hangen, zoals afgelopen weekend gebeurde op de A1 bij Stroe. Om het perverse statement kracht bij te zetten, waren hooibalen in de berm in lichterlaaie gezet. Hoe kom je eigenlijk aan zo'n vlag?

Vlaggen met een hakenkruis erop zijn gewoon te koop. Bij Military Collectibles 4U bijvoorbeeld, een webshop waar naast vlaggen ook petten en andere nazi-attributen worden verkocht. "Het zijn vlaggen die historisch juist zijn, vlaggen van katoen die vroeger ook werden gebruikt”, legt webshopeigenaar Frank Witte uit aan RTL Nieuws. “We verkopen geen mokken met Hitler erop waarmee je een gedachtegoed kunt uitdragen.”

Wat is de context?

MC4U verkoopt veel aan toneelgroepen. "Dan dient het een ander doel. We hebben ook weleens vlaggen geleverd die werden gebruikt bij uitleg over oude bunkers." Het is volgens Witte niet verboden om een nazivlag in huis te hangen. "Maar je mag ze niet zomaar in het openbaar laten zien. Als je ze laat zien omdat je het gedachtegoed aanhangt dan is dat ook strafbaar."

Uiteraard komen er bestellingen binnen van louche figuren of mensen die een foute grap willen uithalen. "Ik probeer er wel op te letten aan wie we onze spullen verkopen. Vooral rond carnaval. We doen er ook weleens een briefje bij om aan te geven wat wel en niet mag”, aldus de entrepeneur.

Groepsbelediging

Het gaat om de context, zegt ook strafrechtadvocaat Anis Boumanjal. "Als je zo'n vlag in het onderwijs laat zien, dan is het niet strafbaar", legt hij uit aan Editie NL. "Ook bij het naspelen van oorlogssituaties lijkt me dat geen probleem."

Het is heel wat anders als zo'n vlag langs de snelweg wordt opgehangen. "Onder deze omstandigheden zou je kunnen zeggen dat er geen andere context bij te verzinnen is dan het uitdragen van het nationaalsocialistische gedachtegoed. Zeker als je een vlag boven de snelweg ophangt en iedereen kan het zien, dan zit je al heel snel bij groepsbelediging", zegt Boumanjal.