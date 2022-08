Voor Zelenski is de oorlog pas voorbij als de Krim is heroverd

Volgens Volodimir Zelenski is de oorlog met Rusland pas geëindigd als het door Moskou in 2014 geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim, aan de Zwarte Zee, is bevrijd. Dat zei de Oekraïense president dinsdag in zijn dagelijkse videoboodschap. "De Krim is Oekraïens en we zullen het nooit opgeven."

En: "Het Zwarte-Zeegebied kan niet veilig zijn zolang de Krim bezet is. Er zal geen stabiele en duurzame vrede zijn in veel landen aan de Middellandse Zee zolang Rusland ons schiereiland als zijn militaire basis kan gebruiken", aldus Zelenski. Hij concludeerde: "Deze Russische oorlog tegen Oekraïne en tegen het hele vrije Europa begon met de Krim en moet eindigen met de Krim. Met zijn bevrijding."

Eerder op dinsdag werden explosies gemeld op een Russische militaire basis op de Krim. De oorzaak was aanvankelijk onduidelijk en de Oekraïense regering ontkende er verantwoordelijk voor te zijn. The New York Times meldde echter dat het Oekraïense leger met een niet nader genoemd wapen de belangrijkste Russische luchtmachtbasis daar heeft aangevallen.