Top kabinet en coalitiepartijen donderdag bijeen in Catshuis

Minister-president Mark Rutte, de vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten en de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen komen donderdagavond bijeen voor overleg in het Catshuis. Zij zullen een aantal actuele hoofdpijndossiers bespreken, zoals de koopkracht, de stikstofaanpak en de asielcrisis. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de Telegraaf. In de vorige kabinetsperiode kwam de politieke top van kabinet en coalitie wekelijks bijeen. Maar dat coalitieoverleg werd geschrapt toen het huidige kabinet, dat eveneens is samengesteld uit de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, begin dit jaar aantrad. Over de stikstofplannen van het kabinet wordt al langer verschillend gedacht binnen de coalitie. D66 is daarbij een stuk enthousiaster dan de VVD en de beide christelijke partijen, die veel boeren en ondernemers tot hun achterban rekenen. Om de natuur te beschermen zal met name de agrarische sector ingrijpend moeten hervormen. Asielcrisis Naast de stikstofaanpak is de asielcrisis een potentiële splijtzwam binnen de coalitie. Het kabinet paste deze week voor het eerst een dwangmaatregel toe bij een gemeente die weigerde meer opvangplekken te regelen. Met name binnen de VVD heerst veel chagrijn over dat besluit. De coalitiepartijen zaten woensdag al samen aan tafel met een deel van het kabinet op het ministerie van Financiën. Het ging daar over de begroting voor volgend jaar, met bijzondere aandacht voor de koopkracht van de lage- en middeninkomens. Die staat door de torenhoge inflatie al maanden stevig onder druk.