Piloten van Ethiopisch vliegtuig slapen tijdens vlucht en missen vliegveld

Een bizar verhaal uit Afrika. Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines zijn tegelijk in slaap gevallen in de cockpit, terwijl ze van de Soedanese hoofdstad Khartoum naar Addis Abeba in Ethiopië vlogen. Ze vergaten te landen en werden pas wakker nadat een alarm afging.

De Boeing 737 had afgelopen maandag moeten landen op Addis Abeba Bole Airport, maar bleef gewoon doorvliegen op dezelfde hoogte. De verkeersleiding probeerde radiocontact te maken met de snurkende piloten, maar kreeg geen respons.

De piloot en copiloot schrokken pas wakker toen de automatische piloot zichzelf uitschakelde en er een alarm afging. Gelukkig maar, er zit normaal gesproken niet genoeg kerosine in de tank voor een grote omweg. De piloten draaiden het stuur om en landden uiteindelijk zonder brokken op hun oorspronkelijke bestemming in Ethiopië.

De Aviation Herald bericht over het luchtvaartincident. Onder het bericht vertellen websitebezoekers over de lange uren die piloten van Ethiopian Airlines moeten maken. Daarnaast vertrok dit vliegtuig om half 4 in de ochtend, middenin de nacht dus. Het is de vraag of de schuld voornamelijk bij de piloten lag, bij de planners of de luchtvaartmaatschappij.