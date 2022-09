Deskundigen hebben grote twijfels bij het plan van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om kindersekspoppen te verbieden. Ze noemt de poppen 'buitengewoon onwenselijk', omdat die seksueel misbruik van kinderen in de hand zouden werken. Maar daar is geen enkel bewijs voor, zeggen deskundigen tegen RTL. "Iemand met een volwassen sekspop gaat ook niet opeens mensen verkrachten."

"Het is een walgelijke gedachte dat iemand seks heeft met een pop die eruitziet als een kind", zegt psycholoog en onderzoeker Wineke Smid, een van de belangrijkste experts op het gebied van risico-inschatting van zedenmisdrijven. "Ik vind het ook een naar idee. De vraag is of dat voldoende is om kindersekspoppen te verbieden."

"Mensen denken dat pedofielen door een pop worden opgehitst om kinderen te misbruiken", zegt ze. "Als dat zo is, zou dat ernstig zijn. Maar daar is geen bewijs voor en het is onwaarschijnlijk dat dat er ooit komt. Misschien zorgt een pop er juist voor dat diegene geen behoefte voor seks met echte kinderen voelt. Je moet pas iets verbieden als het gevaarlijk is, niet omdat we het onaangenaam vinden."