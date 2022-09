Gesprekje tussen toerist uit Marokko en Amsterdamse wijkagent al 800.000 keer bekeken

Een kort gesprekje tussen een Marokkaanse toerist en een Amsterdamse wijkagent is een hit in Marokko. De video staat op TikTok en is daar al ruim 800.000 keer bekeken.

De wijkagent blijkt de toerist te verstaan en vertelt dat hij Jeff heet. Een andere wijkagent heeft de video op Instagram geplaatst.

"Leuk filmpje wat compleet viraal is gegaan in Marokko, een aantal Marokkaanse toeristen in de wijk waar wijkagent Jeff en ik mee in gesprek waren geraakt", schrijft de agent. "Jeff spreekt ook een klein beetje Marokkaans."