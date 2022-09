Deloitte: VWS drukte mondkapjesdeal met bedrijf Van Lienden door

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft "een doorslaggevende betrokkenheid gehad" bij het sluiten met de mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance (RGA), het bedrijf van Sywert van Lienden. Het consortium dat verantwoordelijk was voor de inkoop, zag dat eigenlijk niet zitten en ging mede daarom "onder protest" akkoord. Dat concluderen de onderzoekers van Deloitte in hun langverwachte rapport. De mondkapjesinkoop werd gedaan door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dat heeft het voorstel van Van Lienden en zijn zakenpartners bekeken en aanvankelijk afgewezen. Toch wilde het ministerie de deal doorzetten, ook om te voorkomen dat RGA zou gaan concurreren met het LCH. Sowieso vond het consortium het niet nodig om zoveel mogelijk mondkapjes in te kopen, zoals het ministerie graag wilde.