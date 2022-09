Zondag is officieel de koudste 18 september ooit gemeten. Volgens Weeronline bleef de maximumtemperatuur in De Bilt steken op 13,3 graden. Het oude record uit 1962 stond op 13,5 graden. Op een paar plekken in het oosten van het land kwam de maximumtemperatuur nog lager uit. Zo bleef het kwik in Enschede tot dusver steken op slechts 12,1 graden. De zon was nauwelijks te zien in De Bilt en in de middag regende het haast onophoudelijk. Daardoor werd de maximumtemperatuur al om 12.40 uur bereikt. Daarna koelde het gestaag af naar zo'n 11,3 graden. De vorige keer dat een landelijk kouderecord werd neergezet was op 6 oktober 2019. Dit jaar kwam het al wel tot vier warmterecords. De laatste keer dat in De Bilt 15 graden niet werd gehaald was op 30 mei. Sindsdien kwam de temperatuur 110 dagen lang boven 15 graden uit.