Man in zijn kruis geschoten voor 100 euro

De Rotterdamse drugsdealer 'Timmy' kwam een drugsschuld van 100 euro innen, waarna de situatie escaleerde en de schuldenaar in zijn hand en in zijn kruis werd geschoten. Het slachtoffer en een vriend wijzen Xavierno L. aan als dader, maar hij ontkent in alle toonaarden.

Het 54-jarige slachtoffer kocht vaker cocaïne op krediet, maar 'Timmy' wilde op de bewuste middag per direct zijn geld. De wanbetaler was flink onder invloed en de ruzie nam een dramatische wending. “Ik zag dat Timmy een vuurwapen uit zijn tas pakte en hoorde twee knallen. Ik zag dat hij een pistool in zijn hand had. Hij stond op een meter afstand’’, vertelt de ooggetuige aan de politie.

Hij belt hierop 112 en later wordt de dader via zijn telefoonnummer en zendmastgegevens opgespoord en betrapt met dezelfde Nokia en een lading cocaïne. De 19-jarige Xavierno L. ontkent alles. “Ik had die Nokia gekregen. Die ging van hand tot hand. Ik had het toestel misschien een dagje. Ik ben zeker niet Timmy”, aldus de verdachte.

Zijn advocaat Gardel Purperhart zaait twijfel over de oprechtheid van de getuigen. “De verklaringen moet u uitsluiten van het bewijs, want het is al vaker gebleken dat mensen uit het gebruikersmilieu het niet al te nauw nemen met de waarheid. Niet uitgesloten is dat de schutter nog vrij rondloopt en uit de wind wordt gehouden.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.