De Volkskrant kreeg ‘heel veel’ reacties op oproep na DWDD

De Volkskrant heeft "heel veel" reacties gekregen op een oproep die de krant heeft gedaan na het publiceren van het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door. De krant heeft mensen met een soortgelijk verhaal opgeroepen zich te melden. "Er komen ook mensen aan het loket. Die durven niet te mailen of te bellen, die komen fysiek langs", vertelde hoofdredacteur Pieter Klok aan tafel bij het RTL-programma Renze op Zaterdag. "Tegenwoordig weet je natuurlijk nooit wie er mee kan kijken." De hoofdredacteur benadrukt dat het niet zo is "dat ze in de rij staan". De meldingen gaan niet alleen over De Wereld Draait Door of de publieke omroep. "Het is over dit programma, over andere programma's en over machtsmisbruik op andere plekken. En die melden zich dus op alle mogelijke manieren", aldus Klok. De hoofdredacteur zegt dat er goed nagedacht moet worden welke onderwerpen belangrijk zijn om iets mee te doen. "Als het veel meer van hetzelfde is, gaan we misschien niet die energie erin steken. Het moet een nieuw verhaal zijn, het moet iets nieuws duidelijk maken." Vorige week vrijdag publiceerde de Volkskrant een uitgebreid onderzoek waarin meer dan vijftig oud-medewerkers van DWDD vertelden dat presentator Matthijs van Nieuwkerk de redacteuren met regelmaat kleineerde. Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVARA verbroken. De programma's die hij voor de NTR maakte rond de Top 2000 gaan niet door met hem. Meldpunt Mores, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de podium-, film- en televisiesector, heeft sinds de berichtgeving rondom DWDD meerdere meldingen ontvangen over vergelijkbare gevallen binnen, maar ook buiten de publieke omroep. Vrijdag werd bekend dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de werkcultuur bij de gehele publieke omroep.