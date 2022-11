Moeder in de VS vindt ontvoerde dochter na 51 jaar terug

Op 23 augustus 1971 ontvoerde de oppas de dan 21 maanden oude Melissa Highsmith uit een appartement in Fort Worth, Texas. Meer dan 50 jaar was ze spoorloos. Tot haar familie haar weet op te sporen via een DNA-databank.

“Het eerste jaar was echt verschrikkelijk. Niemand kon iets voor me doen”, vertelt moeder Alta over de ontvoering van haar dochtertje Melissa. Iedereen zocht met man en macht maar de peuter was nergens te vinden. Vergeten deed Alta haar dochter echter nooit. Iedere november vierde ze de verjaardag van Melissa, die inmiddels 53 is.

Afgelopen september ontving de familie een anonieme tip dat Melissa in Charleston, South Carolina zou zijn, wat meer dan 1800 kilometer verderop ligt. De familie kon uiteindelijk met behulp van een DNA-test, een moedervlek en haar verjaardag bevestigen dat de vrouw inderdaad het kleine meisje was dat 51 jaar geleden was meegenomen. Melissa was in een ander gezin terechtgekomen, maar de stiefmoeder, die haar Melanie had genoemd, zou hebben toegegeven dat ook zij wist dat het om Melissa ging.

Zelf wist Melanie niet dat ze ontvoerd was, ook haar oude naam was haar onbekend. Het grootste deel van haar leven woonde ze zelfs in Fort Worth, op amper 20 minuten rijden van haar biologische moeder.