Deze man is een kindervriend. De politie zoekt hem

Bij ongeregeldheden in Staphorst, op zaterdag 19 november 2022, zijn demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en waarnemers van Amnesty International ernstig bedreigd en geïntimideerd door een grote, agressieve groep. Die bestond uit mensen die kinderen een zwarte zwarte Piet toewensen en die er veel voor over hebben omdat ideaal te bereiken. De mensen die daar anders over denken werden met eieren bekogeld, er zijn spullen uit een auto getrokken en er zijn auto’s heen en weer geschud en vernield.

De politie toont u drie verdachten die nadrukkelijk over de schreef zijn gegaan. Geef het alstublieft door als u een of meer mannen herkent op de beelden.