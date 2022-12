De Sint komt bij nader inzien toch niet bij het Kruitvat

Het was geestig bedoeld door de makers van een affiche dat hing boven een stapel afgeprijsde dildo's in het Kruidvat in Leiden. ‘Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar’. En in kleine letters: 'de Kerstman ook'.

De meeste mensen vonden het grappig, althans op Twitter. Maar de hogere legerleiding van Kruidvat vond het te ver gaan. "De winkel heeft dit zelf bedacht. En natuurlijk houden we wel van een beetje humor, daar staat Kruidvat om bekend. Maar dit is niet onze stijl", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "We zijn een winkel voor het hele gezin en daar hoort deze humor niet bij." Het bedrijf vroeg de winkellocatie om het bord te verwijderen, en klanten zeiden dat het bord niet meer te zien was.