Poolse Paus wist altijd al van seksueel misbruik

Hij is onlangs heilig verklaard en hij is bij veel katholieken nog altijd populair. Maar wat al lang werd vermoed staat nu vast: hij wist van misbruik van kinderen in zijn kerk en deed zelf mee aan het verstoppen daarvan. Hij hield jarenlang een priester in functie die misbruik pleegde in zijn parochies.

De latere paus Johannes Paulus II had als aartsbisschop van de Poolse stad Krakau weet van meerdere gevallen van kindermisbruik gepleegd door priesters. In 1971 liet hij een onderpriester doorwerken, nadat deze een jongen had misbruikt. Ook toen deze man in 1973 wegens misbruik was veroordeeld door een rechtbank, stond de toekomstige paus toe dat hij verder werkte als priester. In een ander bisdom vergreep de man zich opnieuw aan jongens.

Dat blijkt uit nieuw, jarenlang onderzoek door Trouw in archieven van de Poolse veiligheidsdienst.

Verdedigers van de paus hielden tot nu toe vol dat hij pas laat van het misbruik wist en dat het lang duurde voordat de ernst van het probleem tot hem doordrong.