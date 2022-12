Man wurgt zwangere vrouw en zoontje onder invloed van hasj en cocaïne

Een man van 33 wurgde in het Belgische Dendermonde zijn zwangere vrouw (28 en zijn zoontje van vijf, toen hij van de wereld was onder invloed van hasj en coke, schrijft Het Nieuwsblad.

“Mijn cliënt verklaarde onder invloed te zijn van cannabis en cocaïne”, zegt advocaat Dirk De Maerschalck. “Hij is in shock en beseft nu welk drama zich heeft afgespeeld in het appartement. Hij besefte niet goed waar hij mee bezig is geweest. Nu komt alles heel hard binnen.”

“Hij was heel hard onder invloed en is zaterdag weer nuchter geworden en zag wat er gebeurd was met zijn vrouw waarop hij zichzelf is gaan aangeven bij de politie”. Het koppel was al een keer uit elkaar gegaan, maar sinds zes maanden weer samen.

De partner, Cennet Y. die om het leven werd gebracht, was zes maanden zwanger. Een liefdesbaby zou het worden, het kind was door beide ouders gewenst.