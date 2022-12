Waarschuwingen voor mist en gladheid in het hele land

Het KNMI waarschuwt in de nacht van donderdag op vrijdag voor dichte mist. Voor alle provincies geldt code geel. Ook kan het plaatselijk glad zijn op de weg omdat het op sommige plekken is gaan vriezen. Vooral in het noorden en midden van het land waarschuwt het KNMI voor gladde wegen. In een groot deel van het land, met uitzondering van Zeeland en Limburg, kan het zicht door de mist op sommige plekken minder dan 200 meter zijn. Het KNMI adviseert weggebruikers om langzamer te rijden en voldoende afstand te houden. Op diverse plekken in Nederland wordt preventief gestrooid.