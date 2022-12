Het aantal vacatures in de zorg is verdubbeld: ‘Zorginfarct dreigt’

Het aantal vacatures in de zorg liep in het derde kwartaal op tot 67.000, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Een verdubbeling in drie jaar tijd. "We moeten uit dit moeras komen.”

Alleen al in de verpleging, thuiszorg en verzorging worden er 22.000 mensen gevraagd, tegenover 10.000 in 2019. "Het betekent dat we te weinig capaciteit hebben om de zorg te leveren die gevraagd wordt”, reageert hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg Bart Berden van het Radboudumc in het AD. "Arts-assistenten, jonge afgestudeerden die een ziekenhuis draaiende houden: daar is landelijk een groot tekort aan. Maar we zien tevens achterstanden bij het automatiseren, digitaliseren en de administratie. Daar zijn ook moeilijk mensen voor te vinden.”

Juist die IT is een belangrijk punt: digitale consulten zijn sterk in opkomst en kunnen de druk op de zorg verlagen. Maar ook de geestelijke gezondheidszorg is een probleem. In de ggz zijn er 67 vacatures per duizend banen, terwijl er dat in de rest van de sector 44 per duizend zijn. "We zitten midden in een zorginfarct", stelt Berden, die ervoor pleit meer te focussen op echt noodzakelijke zorg. "Want we moeten uit dit moeras komen.”