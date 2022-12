Alle Zuid-Koreanen worden volgend jaar een of twee jaar jonger

In Zuid-Korea hebben ze hun eigen methode om iemands leeftijd te bepalen. Maar dat gaat veranderen. En het betekent dat iedere Zuid-Koreaan een of twee jaar jonger wordt.

Tot nu toe zijn Zuid-Koreanen direct 1 jaar oud als ze geboren worden en komt er op 1 januari nog een jaar bij. Een baby die op oudejaarsavond is geboren, is dus meteen 2 jaar oud zodra de klok twaalf uur slaat.

Maar het wordt nog ingewikkelder. Er bestaat een apart telsysteem voor de leeftijd van mannen die in militaire dienst moeten en de legale leeftijd om te drinken en roken. In die gevallen begint een persoon wel op 0-jarige leeftijd maar komt er op Nieuwjaarsdag een jaar bij.

Onder vuur

De traditie kwam steeds meer onder vuur te liggen, omdat onder meer politici bang zijn dat Zuid-Korea, een belangrijke Aziatische economie en technologische grootmacht, achterblijft bij de rest van de wereld. Ook brengen al die verschillende berekeningen extra kosten met zich mee.

De verwarring moet in juni voorbij zijn, tenminste op officiële documenten. Dan treedt een wet in werking die de internationale meetmethode voor leeftijden verplicht stelt.

Waar het vreemde telsysteem vandaan komt, is onduidelijk. Eén theorie is dat de tijd die een kind in de baarmoeder zit wordt meegerekend en afgerond op een jaar. Anderen denken dat de traditie voortkomt uit het oude Aziatische numerieke stelsel dat het concept nul niet kent.

Chinese kalender

Maar waarom er dan op 1 januari nog een jaar bij komt? Er is een theorie dat de Koreanen vroeger hun geboortejaar binnen de zestigjarige Chinese kalender wilden plaatsen, maar - in een tijd waarin er geen normale kalenders waren - hun geboortedag negeerden en simpelweg op de eerste dag van de maankalender er een jaar bij optelden.

Hoe het ook zij, op Twitter reageren de Koreanen enthousiast op de nieuwe regel. "Ik word twee jaar jonger, ik ben zo blij", reageert iemand. Een ander schrijft: "Ik werd twee vlak nadat ik geboren werd, omdat ik in december ben geboren. Eindelijk krijg ik mijn echte leeftijd terug."