Tientallen arrestaties in Parijs na WK-winst Marokko

Tientallen relschoppers zijn in Parijs opgepakt tijdens rellen na de Marokkaanse overwinning in de kwartfinales van het WK. Ook na middernacht in de nacht van zaterdag op zondag is het nog altijd onrustig in de Franse hoofdstad, melden Franse media. Er zijn volgens de politie minstens 74 mensen aangehouden. Duizenden mensen trokken naar de Champs-Élysées om feest te vieren en op het hoogtepunt waren er ongeveer 20.000 mensen op straat. Maar de feestvreugde sloeg om en relschoppers gooiden onder meer stenen en vuurwerk naar de politie. Voertuigen werden in brand gestoken en op diverse plekken in de stad kwam het tot ongeregeldheden. Ook in Brussel ging het mis en de politie moest traangas en een waterkanon inzetten toen relschoppers vernielingen pleegden en met stenen en vuurwerk gooiden. Er zijn zestig mensen aangehouden. Rond 20.00 uur was de ergste onrust daar voorbij. Het was ook groot feest in Gent en Antwerpen, waar de politie alleen moest ingrijpen toen een groepje jongeren een politiebureau bekogelde met stenen.