Het Nigeriaanse leger heeft duizenden kinderen vermoord in oorlog tegen Boko Haram

Sommige kinderen waren slechts enkele maanden oud, toen soldaten van het regeringsleger hen doodschoten, wurgden, vergiftigden of de keel doorsneden. In het noorden van Nigeria worden oorlogsmisdaden gepleegd in de strijd tegen Boko Haram.

De islamitische terroristen van Boko Haram zaaien dood en verderf en kidnappen kinderen en jonge vrouwen. Als reactie hierop gaat het regeringsleger als beesten tekeer en worden zelfs baby's vermoord, volgt uit onderzoek van Reuters.

Een moeder vertelt over de dood van haar babytweeling: “De soldaten zeiden dat ze mijn kinderen doodden omdat ze kinderen van Boko Haram zijn.” Er zijn tientallen getuigenissen opgemaakt door Reuters van moordpartijen en de ontdekkingen van massagraven.

Een soldaat, wiens beste vriend door de islamisten werd doodgeschoten, vertelt tegen Reuters waarom hij de kinderen doodt: “Ik zie ze niet als kinderen, ik zie ze als Boko Haram. Als ik ze te pakken krijg, dan schiet ik ze niet dood. Ik snij hun keel door. Ik geniet ervan.”

'Nooit gebeurd'

In het noordoosten van Nigeria, tegen de grens van Niger en Tsjaad, worden kinderen ingezet als vechter, informant of zelfmoordterrorist. Veel overlevende ooggetuigen zijn ernstig bedreigd en getraumatiseerd. Reuters heeft satellietgegevens gebruikt om de verhalen te staven.

Nigeriaanse militaire leiders ontkennen de gruweldaden in alle toonaarden. “Het is nooit gebeurd, het is nu niet aan de hand en zal ook nooit gebeuren”, aldus generaal-majoor Christopher Musa. “Het zit niet in ons karakter, we zijn zeer professioneel in ons doen en laten. We zijn mensen, en dit zijn Nigerianen waar u het over heeft.”