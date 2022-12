VVD-Kamerlid Ellian sinds enkele maanden zwaar beveiligd

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian wordt al enkele maanden zwaar beveiligd, bevestigt hij na berichtgeving door Het Parool. Hij zegt niet waarom de beveiliging noodzakelijk is.

"Het is geen lolletje, je levert vrijheid in", zegt Ellian tegen de krant. Het Kamerlid, dat justitie en veiligheid in zijn portefeuille heeft, stelde eerder kritische vragen over het beveiligingsregime van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Onder meer Ridouan Taghi zit daar vast.

Het komt vaker voor dat politici beveiligd moeten worden. Ministers Hugo de Jonge en Sigrid Kaag hebben een politiepost voor hun huis moeten laten plaatsen vanwege ernstige bedreigingen. PVV-leider Geert Wilders wordt al jarenlang streng beveiligd vanwege dreigingen uit islamitisch-extremistische hoek.