SCP: driekwart Nederlanders denkt dat polarisatie toeneemt

Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in het land toeneemt en dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties steeds groter worden. Dat staat in het nieuwste Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel Nederlanders zich al jaren zorgen maken over polarisatie, zien onderzoekers geen eenduidige toename van harde meningsverschillen, aldus het SCP.

Sterker nog, op veel onderwerpen is meer overeenstemming dan mensen denken en onderlinge verschillen in opvattingen groeien volgens onderzoek niet. Ook staat in dit onderzoek dat twee derde van de Nederlanders vindt dat anderen te vertrouwen zijn. Tegelijkertijd vinden mensen dat meningen extremer en vaak harder worden geuit, vooral in de (sociale) media en in het politieke debat.

In de persoonlijke sfeer ervaren mensen minder polarisatie, al maakt het wel uit om wie en waarover het gaat. Corona vormt een uitzondering, omdat het een onderwerp is dat iedereen raakt, aldus het SCP. "Discussies over vaccineren hebben de verhoudingen in veel familie- en vriendenkringen op scherp gezet", staat in het onderzoek.

Over het algemeen vinden de bevraagde Nederlanders dat vooral kleine groepen met een harde toon veel aandacht vragen en krijgen in het publieke debat. De ondervraagden ergeren zich vooral aan mensen met afwijkende meningen, zoals die van aanhangers van complottheorieën, tegenstanders van de coronamaatregelen, antivaxers, radicaal-rechtse politici of groeperingen die zich antidemocratisch of racistisch uiten. Anderen ergeren zich juist aan groepen die zich uitspreken over het klimaat, lhbtiq-rechten of racisme.

Voor dit onderzoek zijn onder meer twee enquêtes afgenomen. Een tussen maart en juni onder 1900 respondenten, en een in juni onder ruim 1300 respondenten.