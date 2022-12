Paus Benedictus is overleden

Emeritus paus Benedictus XVI stierf zaterdag op 95-jarige leeftijd in zijn appartement in het Vaticaan , zo maakte het Vaticaan bekend. Tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op woensdagochtend vroeg paus Franciscus aan mensen om te bidden voor zijn voorganger, die "erg ziek" was.

Benedictus XVI, wiens echte naam Joseph Ratzinger was, was 95 jaar oud. In 2005 werd hij gekozen tot hoofd van de rooms-katholieke kerk. In februari 2013 nam hij verrassend genoeg ontslag uit deze functie. Sindsdien leeft hij in afzondering op het Vaticaanse terrein. Sinds zijn aftreden is hij zelden in het openbaar verschenen.