Dit jaar vallen de feestdagen perfect voor werknemers

Het liefst vieren we kerst en oud en nieuw op doordeweekse dagen. Dat betekent immers gratis vrij. Wat dat betreft hadden we in 2022 weinig geluk, maar dat gaat dit jaar anders zijn.

"De laatste dag van het jaar en Nieuwjaarsdag vallen in het weekend, dus dat is pech", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.

Maar in 2023 vallen die dagen wel doordeweeks. "Een werknemersparadijs", vindt de AWVN-zegsman. "Zeker voor wie parttime werkt, zoals veel mensen doen, met vrijdag als vaste vrije dag. In 2023 hoeft die persoon in de laatste week van het jaar dan maar twee dagen op te nemen om elf dagen op rij vrij te zijn."