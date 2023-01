Wanhopige Afghanen verkopen organen van hun kinderen: ‘Ben best wel verzwakt’

Het is anderhalf jaar geleden dat de taliban de macht overnamen in Afghanistan en de economie is sindsdien compleet ingestort. Straatarme families, soms met enorme schulden, zien zich zelfs genoodzaakt een nier van hun kinderen te verkopen.

Khalil (15) laat een groot litteken zien op zijn linkerzij. “Ze zeiden dat ze me gingen onderzoeken”, vertelt de jongen aan NOS-verslaggever Zainab Hammoud. De werkelijkheid was anders: zijn nier werd verwijderd in opdracht van zijn vader. De vergoeding van 4000 euro werd gebruikt om een schuld af te betalen.

Zijn vader Gul Mohammed walgt van zijn actie, maar heeft geen spijt: “Ik had geen andere keuze. Als het moest, had ik nog meer organen verkocht.” Zijn familie bestaat uit elf kinderen en een zieke grootmoeder. “Een schuldeiser eiste 2700 euro, anders nam hij een van m'n kinderen mee.”

Er is een levendige orgaanhandel in Afghanistan. De taliban vinden het maar niks dat arme Afghanen naar het ziekenhuis gaan en zichzelf of hun kinderen verminken voor een pak geld. Bestuurder Naeem al-Haq Haqqani uit de stad Herat belooft dat er voortaan strenger wordt toegezien op wat hij noemt 'onregelmatigheden' in het ziekenhuis. “Mocht iemand de wet overtreden, dan wordt die volgens de wet berecht.”

De 15-jarige jongen is niet meer de oude na de operatie: “Ik ben best wel verzwakt. Ik kan niet meer met andere kinderen spelen.” De 4000 euro die de nier opleverde, is al op. Zijn vader Gul weet niet hoe het verder moet: “Hij is op dit moment ziek, maar ik heb geen geld voor medicijnen. En ons huis is vreselijk koud, maar we moeten erin leven. We zitten in een crisis.”